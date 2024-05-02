Подрядчик приступит к работам через 5 дней после подписания контракта.

Подрядчик приступит к работам через 5 дней после подписания контракта.

В региональном Минстрое рассказали о сроках возобновления строительства дома на пересечении улиц Яковлева и Тарская. В ведомстве отметили, что подрядчик приступит к работам через 5 дней после подписания контракта, которое запланировано на 7 мая.

Многоэтажку должны ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. Квартиры в доме ждут 292 обманутых дольщика.

Напомним, дом начали строить еще в 2004 году, но подрядчика объявили банкротом. Достраивать многоэтажку будет ООО «Строительные материалы».