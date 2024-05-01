Защитник Алексей Соловьев, который провел приличный сезон в «Адмирале», перейдет в «Авангард», за который уже играл.

Защитник Алексей Соловьев, который провел приличный сезон в «Адмирале», перейдет в «Авангард», за который уже играл.

Стало известно имя еще одного потенциального новичка «Авангарда». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, контракт с «Авангардом» подпишет 29-летний защитник Алексей Соловьев.

Соловьев играл за «Авангард» в чемпионском сезоне 2020/2021. Но тогда защитник провел всего 14 матчей и сделал лишь 3 результативные передачи. В начале следующего сезона Соловьев покинул «Авангард».

Он отыграл очень хороший сезон в чешском «Витковице», где набрал 39 очков, после чего вернулся в КХЛ. Позапрошлый сезон Соловьев провел в «Сибири», а затем перешел в «Адмирал».

В минувшем сезоне Алексей Соловьев набрал 20 (6+14) очков. Вероятно, этот фактор побудил нынешнее руководство «Авангарда» вновь обратить внимание на защитника, который в первый свой приход в омский клуб особо ничем не отличился.

Также ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании контракта с теперь уже бывшим защитником «Салавата Юлаева» Павлом Коледовым.