Лодки и катера могут передвигаться по водной глади до 31 октября. Но каждый день сотрудники ГИМС будут следить за нарушениями. В прошлом году штрафов выписали немало.

Лодки и катера могут передвигаться по водной глади до 31 октября. Но каждый день сотрудники ГИМС будут следить за нарушениями. В прошлом году штрафов выписали немало.

В Омской области сегодня, 1 мая, открылась навигация для маломерных судов. Навигационный период продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Но тем, кто управляет катерами и лодками, надо помнить о соблюдении правил безопасности на водных объектах. Каждый день акваторию Иртыша будут патрулировать инспекторы ГИМС и представители других ведомств.

– В навигационный период минувшего года мы выдали 168 постановлений по нарушениям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – говорит начальник Центра ГИМС Семен Турков. – Наибольшее число из них – за нарушения правил плавания (ст. 11.7), составлено 68 постановлений. Практически столько же – по ст. 11.10. «Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах», составлено 67 постановлений об административных правонарушениях. Каждый должен понимать, что все эти случаи были огромным риском для жизни людей. При возможном возникновении происшествия люди имели крайне низкие шансы на спасение – на них отсутствовали спасательные жилеты.

За управление незарегистрированным судном и управление судном лицом, не имеющим права управления, составили 15 протоколов. Также инспекторы остановили 5 человек, которые управляли водной техникой в пьяном виде.

13 судов пришлось поместить на специализированную стоянку. Штрафов за прошлый год было наложено на 170 тыс. рублей.