С начала навигации инспекторы 17 раз поймали омских судоводителей, нарушавших правила.

С начала навигации инспекторы 17 раз поймали омских судоводителей, нарушавших правила.

С 1 мая, когда начался навигационный период для маломерных судов в Омской области, инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона и ловят нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, с начала навигации инспекторы ГИМС выявили 17 нарушений, за которые составили протоколы. 10 нарушений из этого числа – это нарушение правил плавания. Как пояснили РИА «Омск-информ» в Центре ГИМС, зачастую судоводители следуют по судовому ходу, хотя по правилам должны следовать за его пределами. Еще 5 протоколов составили за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах. Здесь речь идет о том, что судоводители игнорируют использование жилетов.

К примеру, вчера на озере Ик районные инспекторы ГИМС и руководитель центра ГИМС Семен Турков в ходе очередного патруля остановили судоводителя, не обеспечившего безопасность пассажиров. За это ему грозит штраф.

– Это одно из самых распространенных, при этом и самых опасных нарушений, – отметил Семен Турков. – При происшествии, опрокидывании лодки например, жилет убережет от утопления. А его отсутствие значительно снижает шанс на спасение. Особенно важно, чтобы несовершеннолетние пассажиры были в спасжилетах.

Турков напомнил, что нарушителям грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, а должностным лицам грозит от 500 до 1000 рублей штрафа.