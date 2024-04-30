В нижегородское «Торпедо» возвращаются нападающий Павел Волокитин и вратарь Лрренс Зинаддин. В обратном направлении проследует форвард Вячеслав Малов.

В нижегородское «Торпедо» возвращаются нападающий Павел Волокитин и вратарь Лрренс Зинаддин. В обратном направлении проследует форвард Вячеслав Малов.

Омский «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Павлом Волокитиным, сообщили в пресс-службе клуба. При этом права на нападающего сохранились у омского клуба после расторжения контракта, но их выкупило нижегородское «Торпедо».

Также в систему нижегородского клуба после перерыва возвращается вратарь Лоренс Зинаддин, который находился в аренде в «Авангарде», сообщили в пресс-службе «Торпедо».

Волокитин и Зинаддин являются обладателями Кубка Харламова 2023 года в составе нижегородской «Чайки», которая проводила финал того розыгрыша против «Омских Ястребов». Волокитин после того сезона перешел в ханты-мансийскую «Югру», за которую, правда, сыграл всего 9 матчей и отметился лишь одной результативной передачей.

В ноябре 2023 года Павел подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона и стал игроком «Омских Крыльев». Именно за «крылья» Волокитин забрасывал первые шайбы во взрослом хоккее. В 28 играх за омскую команду на счету молодого нападающего 3 гола и 4 результативные передачи.

Что касается Зинаддина, то белорусский голкипер после выигрыша Кубка Харламова перешел в «Неман» из Гродно, но у себя на родине не заиграл. Вслед за Волокитиным Лоренц оказался в системе «Авангарда». Тогда с «Торпедо», которым принадлежат права на талантливого вратаря, был заключен договор аренды до конца сезона.

19-летний Зинаддин провел за «Омских Ястребов» 5 матчей. Также он 14 раз сыграл за «Омские Крылья». В играх за «крылья» голкипер отражал 91,3 бросков и пропускал в среднем по 2,65 шайбы за матч.

Отметим, что нижегородское «Торпедо» создает свой клуб в ВХЛ, поэтому решило вернуть своих воспитанников. Кроме Волокитина и Зинаддина в Нижний Новгород вернулись еще 5 игроков.

А вот из «Торпедо» в систему «Авангарда» возвращается нападающий Вячеслав Малов. В декабре прошлого года его отдали в аренду в нижегородский клуб. Предполагалось, что у Вячеслава будет шанс закрепиться в КХЛ, но за «Торпедо» талантливый форвард провел всего 3 игры. Хотя сам факт дебюта в КХЛ уже можно отметить. Зато в составе «Чайки» Малов выступал очень успешно. Он провел за нижегородскую «молодежку» 27 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 15 передач. С «Чайкой» Вячеслав добрался до полуфинала Кубка Харламова. Теперь нападающий вернется в Омск.