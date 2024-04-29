Омск-Информ
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·Общество

С завтрашнего дня автобусы из Омска начнут ездить в Семипалатинск. Отправление будет утром.

Из Омска вновь запустят автобус в соседний город Казахстана – Семипалатинск. Транспорт начнет курсировать с 30 апреля. Автобусы будут ездить каждый день в 19 часов. Стоимость билета составит 3 тыс. рублей. Об этом рассказали в «Омскоблавтотрансе».

Кроме того, с 27 апреля из Омска начали отправляться автобусы в Астану. Ранее они были отменены из-за паводковой ситуации. Начиная с 3 мая транспорт будет ходить ежедневно в 6:30 утра. Билеты омичам обойдутся в 2,5 тыс. рублей.

·Общество

С завтрашнего дня автобусы из Омска начнут ездить в Семипалатинск. Отправление будет утром.

Из Омска вновь запустят автобус в соседний город Казахстана – Семипалатинск. Транспорт начнет курсировать с 30 апреля. Автобусы будут ездить каждый день в 19 часов. Стоимость билета составит 3 тыс. рублей. Об этом рассказали в «Омскоблавтотрансе».

Кроме того, с 27 апреля из Омска начали отправляться автобусы в Астану. Ранее они были отменены из-за паводковой ситуации. Начиная с 3 мая транспорт будет ходить ежедневно в 6:30 утра. Билеты омичам обойдутся в 2,5 тыс. рублей.