Они будут помогать организовывать движение по трассе, которая, напомним, находится под угрозой затопления.
Госавтоинспекция Тюменской области направила из областного центра в Абатский район, граничащий с Омской областью, три дополнительных наряда полка ДПС. Они будут помогать организовывать движение на участке трассы Тюмень – Омск, который находится под угрозой затопления.
– В настоящее время движение на участке с 353 по 363 км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу. Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов припарковаться на стоянках на какое-то время, – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Также в ведомстве советуют водителям временно ограничить поездки через этот участок трассы.
Напомним, что из-за паводка уровень воды в реке Ишим превысил 12 метров. Вода начала просачиваться через щебень, уложенный у основания дороги. Поэтому со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь. По прогнозам Росгидромета, после снижения уровень воды в реке может снова подняться.