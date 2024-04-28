Они будут помогать организовывать движение по трассе, которая, напомним, находится под угрозой затопления.

Они будут помогать организовывать движение по трассе, которая, напомним, находится под угрозой затопления.

Госавтоинспекция Тюменской области направила из областного центра в Абатский район, граничащий с Омской областью, три дополнительных наряда полка ДПС. Они будут помогать организовывать движение на участке трассы Тюмень – Омск, который находится под угрозой затопления.

– В настоящее время движение на участке с 353 по 363 км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу. Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов припарковаться на стоянках на какое-то время, – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Также в ведомстве советуют водителям временно ограничить поездки через этот участок трассы.

Напомним, что из-за паводка уровень воды в реке Ишим превысил 12 метров. Вода начала просачиваться через щебень, уложенный у основания дороги. Поэтому со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь. По прогнозам Росгидромета, после снижения уровень воды в реке может снова подняться.