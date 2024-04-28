Речь об историко-краеведческом музее в Калачинске. Здание не ремонтировалось с момента постройки в 1905 году.

Речь об историко-краеведческом музее в Калачинске. Здание не ремонтировалось с момента постройки в 1905 году.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, находящийся в Калачинском районе с рабочей поездкой, посетил в райцентре историко-краеведческий музей. Он находится в здании купеческого дома, построенного в 1905 году, и начиная с этого времени там не было капитального ремонта.

Но недавно учреждение отремонтировали по нацпроекту «Культура». Обновлялись здесь и фундамент, и полы, и стены, и потолок, и кровля, и инженерные коммуникации. При этом уникальные декоративные деревянные элементы рабочим удалось сохранить почти в первозданном виде.

Экскурсию по обновленному музею для главы региона провела директор учреждения Светлана Маглова.

– Калачинский музей получил новые технические и технологические возможности привлечь внимание взыскательного современного посетителя, в том числе молодежи. Важно пробуждать интерес к изучению культурного и исторического наследия, краеведению, – считает Хоценко.

Калачинский историко-краеведческий музей отражает историю Калачинска от деревни Калачики до города. Деревянный дом, в котором базируется учреждение, принадлежал купцу Аркадию Гастко, который в 30-е годы вместе с семьей был сослан на спецпоселение в Нарымский край. Сегодня в Калачинске это единственное хорошо сохранившееся здание XX века, построенное из соснового леса.