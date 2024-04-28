Карантин также введен в одной из деревень Таврического района. Причиной этого стали бешеные кошки.

Карантин также введен в одной из деревень Таврического района. Причиной этого стали бешеные кошки.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ об установлении карантина на территории отдельных муниципальных образований.

До 23 июня карантин установлен на территории эпизоотических очагов и прилегающим к ним территориям в райцентре Тевриз и деревне Лобково Таврического района.

Ранее стало известно, что в этих населенных пунктах обнаружены кошки, зараженные бешенством.

Карантин установлен до 23 июня. Будут действовать все ограничения, которые полагаются в таких случаях.