Работники самого министерства и подведомственных учреждений приняли участие во всероссийском субботнике.

Работники самого министерства и подведомственных учреждений приняли участие во всероссийском субботнике.

Сотрудники регионального Министерства труда, а также подведомственных организаций вышли на благоустройство территории, прилегающей к зданию министерства и другим участкам города.

- Сегодня мы собрались с коллегами провести субботник, чтобы наш любимый город сделать чище и красивее. Освобождаем улицы от пыли и грязи, потом по ним будет всем приятно ходить. И пусть это небольшой, но все же искренний наш вклад в общее дело, - говорит специалист отдела сетевых технологий Минтруда Омской области Армен Саргсян.

Сотрудники министерства привели в порядок металлические ограждения на крыльце здания и вдоль автомобильной дороги, очистили парапеты, побелили бордюры и поливали кустарники. Теплая апрельская погода, дружеская атмосфера и хорошее настроение участников субботника сделали работу легкой и приятной.

Помимо сотрудников министерства, в субботнике приняли участие и подведомственные организации. В Исилькуле трудовой десант в виде специалистов комплексного центра очистил от сухой травы и прошлогодних листьев улицу, ведущую к новому пешеходному переходу в районе железнодорожного вокзала. А в Одесском районе соцработники, в преддверии Первомая, устроили день уборки на территории поселка.

Участниками Всероссийского субботника также стали коллективы Екатерининского дома-интерната, Пушкинского дома-интерната и других учреждений.

Всероссийский субботник «Мы за чистоту!» - это не просто уборка территории, но и возможность объединить людей, сделать город красивее и комфортнее для всех жителей.