Теперь люди не боятся заходить в туалет. К примеру, мужчины могут справить малую нужду в современные писсуары.

Теперь люди не боятся заходить в туалет. К примеру, мужчины могут справить малую нужду в современные писсуары.

«Омскоблавтотранс» похвастался тем, что теперь в здании Омского автовокзала есть новый туалет. Раньше пассажиры сетовали на то, что при входе в туалет обдавало соответствующими запахами. Нравиться это не могло. Но теперь, похоже, это в прошлом.

– Сегодня распахнул свои двери для пассажиров обновленный туалет автовокзала Омска, – говорится в сообщении. – Отделочные работы длились порядка пяти месяцев. Ремонт сделан в современном стиле. Вместо физически и морально устаревших чаш Генуя установили более практичные и комфортные подвесные унитазы и писсуары. Старые двери заменили на современные, пол и стены отделали керамической плиткой, а также установили новые раковины и сантехнические перегородки.

Стоит сказать, что посещение нового туалета будет абсолютно бесплатным.

Напомним, на днях мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в «Омской крепости» установили модульный туалет за 2 миллиона.