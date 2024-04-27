До этого там установят спасательные посты и наблюдательные вышки. Также на пляжах будут дежурить матросы-спасатели.

До этого там установят спасательные посты и наблюдательные вышки. Также на пляжах будут дежурить матросы-спасатели.

До 20 мая в Омске создадут комиссию по приемке муниципальных пляжей. Об этом говорится в отчете мэрии о «безопасности на водных объектах», который на следующей неделе будет озвучен на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, сообщает «Город55».

Согласно документу, городские пляжи в Омске откроют 1 июня. До этого там установят спасательные посты и наблюдательные вышки. Также на пляжах будут дежурить матросы-спасатели.

После получения отрицательного заключения о качестве воды в Иртыше на пляжах установят информационные стенды о запрете купания. В том, что такое заключение будет, можно не сомневаться.