Женщина подделывала финансовые документы администрации. Таким образом она получала завышенную зарплату.

Женщина подделывала финансовые документы администрации. Таким образом она получала завышенную зарплату.

В Русско-Полянском районе вынесли приговор в отношении бывшего главного бухгалтера администрации городского поселения. Она совершила мошенничество.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с 2017 по 2022 год женщина вносила недостоверные сведения в финансовые документы администрации поселения. В результате этого она получала заработную плату в завышенном размере на сумму более 600 тыс. рублей.

Свою вину бухгалтер не признала. Однако вернула в бюджет поселения 184 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 10 % из заработной платы в доход государства. Также женщину лишили права в течение 2,5 лет работать в органах местного самоуправления. Кроме того, мошеннице придется выплатить сумму причиненного ущерба.