Омск-Информ
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·Происшествия

Сломанную букву уже убрали, чтобы провести ремонт.
В Советском парке вандалы вновь испортили надпись «Привет, Омск!», которая установлена у входа в парк. От рук хулиганов вновь пострадала буква «С», сообщает Om.1. Букву уже убрали, чтобы провести ремонт.
Последний раз надпись ломали в марте этого года. Отремонтированную букву вернули на место в начале этого месяца.
В мэрии отметили, что сломанную букву восстановят в ближайшее время. Сейчас ведется поиск подрядчика для проведения работ.
Отметим, что арт-объект страдал от вандалов в октябре 2021 года и в декабре 2022 года.
·Происшествия

Сломанную букву уже убрали, чтобы провести ремонт.
В Советском парке вандалы вновь испортили надпись «Привет, Омск!», которая установлена у входа в парк. От рук хулиганов вновь пострадала буква «С», сообщает Om.1. Букву уже убрали, чтобы провести ремонт.
Последний раз надпись ломали в марте этого года. Отремонтированную букву вернули на место в начале этого месяца.
В мэрии отметили, что сломанную букву восстановят в ближайшее время. Сейчас ведется поиск подрядчика для проведения работ.
Отметим, что арт-объект страдал от вандалов в октябре 2021 года и в декабре 2022 года.