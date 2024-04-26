Уже в воскресенье в Большеречье начнет работать паромное сообщение через Иртыш. Дорожные службы уже готовятся.

Уже в воскресенье в Большеречье начнет работать паромное сообщение через Иртыш. Дорожные службы уже готовятся.

В Омской области запустят паромное сообщение через Иртыш в Большеречье. Предварительно, паром начнет курсировать в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщила газета «Наша иртышская правда».

– Планируется, что теплоход прибудет 27 апреля, в субботу. Сотрудники дорожной службы оперативно обустроят подъездные пути на берегу, – пишет газета.

Как заявил руководитель дорожной службы Большереченского района Саак Мнацаканян, даже при изменении уровня воды в реке будут предприняты все меры, чтобы паромы работали по графику.

На территории Омской области действуют 9 паромных переправ. В этом году на их содержание власти потратят 126 млн рублей. Так, 14,38 млн рублей уйдет на обслуживание переправы через Иртыш на трассе Знаменское – Качуково. В 12 млн обойдется переправа Тевриз – Кузнецово, в 10,46 – Бутаково – Пологрудово и Самсоново – Пологрудово, 15,5 – Тевриз – Александровка, 13,3 млн – Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, 15 млн – Усть-Ишим – Малая Бича, 15 млн – Муромцево – Большеречье, 12,48 млн – Нагорно-Аевск – Бородинка, 18 млн – Нововаршавка – Черлак.

Добавим, что сегодня, 26 апреля, стартовала навигация на Иртыше. Начали курсировать прогулочные и дачные теплоходы из центра Омска. Туристический маршрут до Большеречья запустят с 4 мая.