Речная прогулка на теплоходе в черте города обойдется омичам в 500 рублей с человека. За эти деньги можно отправиться до Большеречья.

Речная прогулка на теплоходе в черте города обойдется омичам в 500 рублей с человека. За эти деньги можно отправиться до Большеречья.

Прогулочные и дачные теплоходы начнут курсировать по Иртышу уже в ближайшую пятницу, 26 апреля. Туристический маршрут до Большеречья запустят с 4 мая.

Как сообщает «12 канал», речная прогулка обойдется омичам и гостям города в 500 рублей. Детский билет стоит 300 рублей. На дачу омичи смогут съездить всего за 76 рублей, отправиться в Большеречье – за 550 рублей. Оба направления традиционно субсидируются из бюджета.