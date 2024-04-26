В этом году в акции зарегистрировалось более 70 предприятий и учебных заведений – это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.

В этом году в акции зарегистрировалось более 70 предприятий и учебных заведений – это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.

В Омской области завершается апрельская «Неделя без турникетов», благодаря которой будущие специалисты предприятий региона получили возможность лично оценить реальные рабочие места и условия труда.

Профориентационная акция была инициирована в 2015 году Союзом машиностроителей РФ и сейчас проводится дважды в год – в апреле и октябре. Как отметили в Омском областном отделении Союзмаша, в этом году впервые в акции зарегистрировалось более 70 предприятий и учебных заведений – это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Наряду с новичками есть и те, кто участвует в профориентационной акции с самого основания. Одно из таких предприятий – омский завод полипропилена «Полиом».

– Сейчас 15 % работников «Полиома» – это молодежь в возрасте до 30 лет, – рассказывает генеральный директор завода Павел Евдокимов. – Нам интересны кандидаты пусть с нулевым опытом, но при этом с гибким мышлением. Они быстро адаптируются к условиям сложного производства и стремятся к постоянному профессиональному росту. «Неделя без турникетов» помогает школьникам и студентам увидеть многообразие рабочих мест и профессий в регионе, получить первое впечатление о работодателе и уже начать делать первые шаги к трудоустройству.

Программа экскурсии, подготовленная сотрудниками предприятия, помогает познакомиться с полным производственным циклом. Маршрут проходит через лабораторный комплекс, операторную цеха полимеризации, а также отделение экструзии, в котором из расплавленной пластической массы получают гранулы полипропилена. В конце маршрута студенты побывали на складе готовой продукции с двумя фасовочными линиями. Ребята увидели, как в автоматизированном режиме готовая продукция упаковывается в полиэтиленовые мешки, укладывается в паллеты, а затем отправляется российским и зарубежным заказчикам.

Студенты 3-го курса направления «Химическая технология» Омского государственного технического университета – одни из тех, кто попал на предприятие в рамках проекта «Неделя без турникетов».

– Нам очень понравилась и экскурсия, и завод. Здорово, что удалось увидеть предприятие изнутри, посмотреть, как оборудованы рабочие места, чем живет производство, какая там атмосфера взаимодействия в коллективе. Нам разрешили заглянуть в недра производства и подняться на верхнюю точку, где мы увидели промышленную площадку с высоты птичьего полета. Шли с желанием присмотреть место для практики, а сейчас, по-моему, большая часть группы рассматривает трудоустройство, – поделилась впечатлениями староста группы Валерия Игуменова.

Как признались студенты, во время визита на завод их особенно интересовала возможность прямого общения с работниками «Полиома». Во время таких разговоров обсуждались не только различные аспекты техпроцесса, но и перспективы карьерного роста на предприятии. Будущим специалистам рассказали о возможностях профессионального развития, индивидуальных программах обучения и социальной политике компании.

– Информация такого рода традиционно вызывает живой интерес, и не случайно она стала одним из обязательных форматов работы представителей «Полиома» со студентами. Сотрудники предприятия регулярно проводят встречи на площадках ОмГТУ, участвуют в отраслевых фестивалях и квизах, – сообщила специалист Центра карьеры ОмГТУ Елизвета Палагнюк.

Добавим, что Омская область является одним из лидеров всероссийской акции «Неделя без турникетов». В прошлом году ее участниками стали 24,5 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в 2022-м. Возможность познакомиться с работой промышленных предприятий получают не только горожане, но и жители сельской местности.