Омск-Информ
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·Общество

За ремонт 22 котлов направят 2,2 млрд рублей. Такое решение приняли после зимних аварий на ТЭЦ.

На надежную работу омских ТЭЦ дополнительно планируют направить 2,2 млрд рублей. Такое решение приняло АО «ТГК-11» после инцидента, который произошел в декабре прошлого года. Тогда десятки тысяч омичей остались без отопления в собственных квартирах.  

– Мероприятия по повышению надежности работы оборудования рассчитаны на 2024–2028 годы. Согласно годовому графику в этом году на объектах теплоэнергетики региона запланированы ремонты всех 22 котлоагрегатов трех омских ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Предусмотрены ремонты разного уровня: капитальный, средний, текущий, – рассказали в пресс-службе АО «ТГК-11».

Кроме того, работникам предприятия увеличили заработную плату.

·Общество

За ремонт 22 котлов направят 2,2 млрд рублей. Такое решение приняли после зимних аварий на ТЭЦ.

На надежную работу омских ТЭЦ дополнительно планируют направить 2,2 млрд рублей. Такое решение приняло АО «ТГК-11» после инцидента, который произошел в декабре прошлого года. Тогда десятки тысяч омичей остались без отопления в собственных квартирах.  

– Мероприятия по повышению надежности работы оборудования рассчитаны на 2024–2028 годы. Согласно годовому графику в этом году на объектах теплоэнергетики региона запланированы ремонты всех 22 котлоагрегатов трех омских ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Предусмотрены ремонты разного уровня: капитальный, средний, текущий, – рассказали в пресс-службе АО «ТГК-11».

Кроме того, работникам предприятия увеличили заработную плату.