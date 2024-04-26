Омск-Информ
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·Общество

Автором работы является скульптор Александр Капралов, который создал фигуру Дон Кихота у ТЮЗа.
На крыше шестиэтажного здания на улице Думской, 7, хотят установить скульптуру рыцаря. Автором работы является скульптор Александр Капралов, который создал фигуру Дон Кихота, стоящую у ТЮЗа. Для рыцаря сделают постамент и архитектурную подсветку.
– Раньше он находился за библиотекой Пушкина, рядом с ИТ-банком. Он стоял на улице. Я абсолютно за, архитектору я верю. Мне приятно, что ее не в чермет увозят, а наверх ставят, – приводит слова Капралова NGS55.
В здании находятся «ИТ Банк» и еще 12 организаций. 
·Общество

Автором работы является скульптор Александр Капралов, который создал фигуру Дон Кихота у ТЮЗа.
На крыше шестиэтажного здания на улице Думской, 7, хотят установить скульптуру рыцаря. Автором работы является скульптор Александр Капралов, который создал фигуру Дон Кихота, стоящую у ТЮЗа. Для рыцаря сделают постамент и архитектурную подсветку.
– Раньше он находился за библиотекой Пушкина, рядом с ИТ-банком. Он стоял на улице. Я абсолютно за, архитектору я верю. Мне приятно, что ее не в чермет увозят, а наверх ставят, – приводит слова Капралова NGS55.
В здании находятся «ИТ Банк» и еще 12 организаций. 