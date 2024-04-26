Омск-Информ
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·Общество

Препарат до начала лета должно получить БУ «Областной центр ветеринарного обеспечения».
Минсельхоз РФ заключил договор на приобретение вакцины «Рабистав» против бешенства диких плотоядных животных. Контракт составил 500 млн рублей.
Вакцину будут распределять в регионы. Так, в Омскую область поступит около 100 тысяч доз. Препарат до начала лета должно получить БУ «Областной центр ветеринарного обеспечения».
Напомним, недавно специалисты Россельхознадзора выявили в Омской области два новых очага бешенства. Зараженных котов нашли в деревне Лобково Таврического района и Тевризе. В этом году в регионе зарегистрировано уже 14 очагов этой смертельной инфекции.
·Общество

Препарат до начала лета должно получить БУ «Областной центр ветеринарного обеспечения».
Минсельхоз РФ заключил договор на приобретение вакцины «Рабистав» против бешенства диких плотоядных животных. Контракт составил 500 млн рублей.
Вакцину будут распределять в регионы. Так, в Омскую область поступит около 100 тысяч доз. Препарат до начала лета должно получить БУ «Областной центр ветеринарного обеспечения».
Напомним, недавно специалисты Россельхознадзора выявили в Омской области два новых очага бешенства. Зараженных котов нашли в деревне Лобково Таврического района и Тевризе. В этом году в регионе зарегистрировано уже 14 очагов этой смертельной инфекции.