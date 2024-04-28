Тем, кому повезет, бесплатно подведут газ только до границ участка. За подключение дома уже придется заплатить.

Тем, кому повезет, бесплатно подведут газ только до границ участка. За подключение дома уже придется заплатить.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 апреля подписал документ, который, по сути, можно назвать федеральным законом о газификации садовых некоммерческих товариществ. Речь идет о вхождении СНТ в уже действующую программу социальной догазификации. В ее рамках государство (силами газораспределительной компании) бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. По данным портала «Объясняем.рф» к началу 2024 года к газу уже бесплатно подключили 400 тыс. домов, а еще свыше 1 млн заявок приняты в работу. Понятно, что с расширением действия программы на СНТ количество заявок резко возрастет. Дачники – активная часть населения любого региона, и в одной только Омской области начитывается порядка 270 тыс. садовых участков.

О важности вопроса говорит тот факт, что недавно он рассматривался на заседании регионального штаба по газификации под председательством губернатора Омской области Виталия Хоценко.

– Особое внимание на заседании штаба уделили вопросам социальной догазификации, в том числе на территории садоводческих товариществ в газифицированных населенных пунктах, и перспективам увеличения пропускной способности газотранспортной системы Омской области. Приняли решение, что штаб по газификации региона будем проводить ежемесячно, – сообщил глава региона в своем ТГ-канале.

На сегодняшний день точно неизвестно, какое количество садовых участков в Омской области может быть газифицировано на льготных условиях. Перечень СНТ, которые могут быть включены в программу, по поручению правительства РФ должен быть подготовлен не позднее 1 июля. О том же, что условия льготные, говорит главное изменение нового постановления: раньше газ мог быть подведен бесплатно только до границ товариществ, а теперь до границ участков, входящих в СНТ. А вот главное ограничение сохранилось: бесплатное подключение к газу возможно только там, где поблизости уже проходит газопровод или появится в ближайшее время. Расстояние от границ садоводства до газопровода в новом постановлении не определено, но в действующих нормативах есть цифра – 200 метров. Следовательно, территории СНТ, удаленные от газифицированных населенных пунктов и магистральных газопроводов, в программу бесплатной газификации, скорее всего, не войдут.

О том, как правильно подать заявку на подключение газа, РИА «Омск-информ» рассказал депутат омского Заксобрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Казанин.

– Решение о газификации должно быть принято на общем собрании собственников участков на территории товарищества. Протокол собрания должен быть приложен к обязательному пакету документов, который подается вместе с заявкой. Новое постановление о газификации СНТ не конкретизирует, каким количеством голосов должно быть принято решение. Вероятно, в этом вопросе имеет смысл обратиться к Закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Согласно этому закону, инженерные коммуникации на землях общего пользования в СНТ считаются общим имуществом владельцев участков на территории садоводства, независимо от их членства в товариществе. Поэтому обязательное право голоса в таких решениях предоставляется и тем владельцам участков, которые не вступили в СНТ, – пояснил депутат. – Решения по вопросам, касающимся создания или реконструкции общего имущества СНТ, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании. Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего количества владельцев участков. Заочное же голосование по таким вопросам не допускается.

Парламентарий особо отметил, что одним из самых главных условий для удовлетворения заявки на газификацию является наличие на садовом участке жилого строения. Этот статус за садовым домом должен быть официально отражен в Едином государственном реестре недвижимости. Только в этом случае, согласно новому постановлению о газификации, правление товарищества не вправе препятствовать его членам или индивидуалам в подключении к газовым сетям. В обязанности же садоводов-счастливчиков, которые попадают под критерии программы социальной догазификации, входит не только своевременное внесение платы за подведение газа от границы участка к дому, но и обустройство в доме дымохода и вентиляционного канала по соответствующим нормам.