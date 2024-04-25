Два дня будут выходными, еще один сокращенным, а три дня почта будет работать по субботнему расписанию.

Два дня будут выходными, еще один сокращенным, а три дня почта будет работать по субботнему расписанию.

Минцифры опубликовало график работы почтовых отделений в Омской области в майские праздники. Выходными для «Почты России» будут 1 и 9 мая, в эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

По графику субботы отделения будут работать 29, 30 апреля и 10 мая. По сокращенному графику, то есть закроются на час раньше почтовые отделения 8 мая. С 2 по 7 мая они будут работать в обычном режиме.

Если дата получения пенсии или других выплат выпадает на выходной, то деньги доставят раньше.