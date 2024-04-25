Этот вопрос обсудили на заседании регионального штаба по газификации. Также рассмотрели вопрос газоснабжения северных районов.

Этот вопрос обсудили на заседании регионального штаба по газификации. Также рассмотрели вопрос газоснабжения северных районов.

В Омской области провели заседание регионального штаба по газификации под руководством губернатора Виталия Хоценко. На нем рассмотрели вопросы реализации мероприятий в рамках пятилетней программы развития газоснабжения на 2021–2025 годы, а также газификации северных районов.

Так, в регионе планируют построить газопровод от газораспределительной станции «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, уже сварено «в нитку» более 60 км газопровода. Определен исполнитель для строительства газопровода от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» Тарского района. Он приступил к работам. Именно эти два объекта помогут газифицировать северные районы области.

– Особое внимание на заседании штаба уделили вопросам социальной догазификации, в том числе на территории садоводческих товариществ в газифицированных населенных пунктах, и перспективам увеличения пропускной способности газотранспортной системы Омской области, – сообщил Хоценко.

Было принято решение, что штаб по газификации региона будем проводить ежемесячно.