На чемпионате в Португалии Диана Кольцова быстрее других проплыла 50 метров брассом и 100 метров на спине.

На чемпионате в Португалии Диана Кольцова быстрее других проплыла 50 метров брассом и 100 метров на спине.

С 21 по 27 апреля в Португалии проходит открытый чемпионат Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов, в том числе 47 человек из России.

Спортсменка омского Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки Диана Кольцова уже стала стала двукратной чемпионкой Европы. Она завоевала золотые медали на дистанциях 50 метров брассом и 100 метров на спине.

Отметим, что только в первый день соревнований российские пловцы завоевали 12 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых. Участие в этом чемпионате является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.