Омск-Информ
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·Общество

Жителям региона советуют соблюдать меры профилактики.
За последнюю неделю показатель ОРВИ в Омской области составил 39,2 на 10 тыс. населения. Это на 58,3 % ниже эпидемического порога заболеваемости и почти на 2 % выше, чем показатель прошлой недели.
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 85 %, в том числе 45 % риновирусы, 20 % вирусы парагриппа, 10 % респираторно-синцитиальные вирусы, 10 % коронавирусы (сезонные). Вирусы новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 15 %, – отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Эксперты советуют жителям региона соблюдать меры профилактики: мыть руки, избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.
·Общество

Жителям региона советуют соблюдать меры профилактики.
За последнюю неделю показатель ОРВИ в Омской области составил 39,2 на 10 тыс. населения. Это на 58,3 % ниже эпидемического порога заболеваемости и почти на 2 % выше, чем показатель прошлой недели.
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 85 %, в том числе 45 % риновирусы, 20 % вирусы парагриппа, 10 % респираторно-синцитиальные вирусы, 10 % коронавирусы (сезонные). Вирусы новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 15 %, – отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Эксперты советуют жителям региона соблюдать меры профилактики: мыть руки, избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.