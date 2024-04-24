Омск-Информ
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·Политика

Соответствующее решение приняла областная избирательная комиссия. Олег Беспалов заменит сложившую полномочия Дарью Бикмаеву.

Избирательная комиссия Омской области решила судьбу вакантного мандата депутата регионального Заксобрания. Ранее он принадлежал представительнице «Коммунистов России» Дарье Бикмаевой, она сложила полномочия в декабре прошлого года.

Сменщиком Бикмаевой станет ее коллега по партии Олег Беспалов. Он приступит к своим обязанностям после представления на пленарном заседании регионального парламента. Ближайшее состоится после майских праздников.

·Политика

Соответствующее решение приняла областная избирательная комиссия. Олег Беспалов заменит сложившую полномочия Дарью Бикмаеву.

Избирательная комиссия Омской области решила судьбу вакантного мандата депутата регионального Заксобрания. Ранее он принадлежал представительнице «Коммунистов России» Дарье Бикмаевой, она сложила полномочия в декабре прошлого года.

Сменщиком Бикмаевой станет ее коллега по партии Олег Беспалов. Он приступит к своим обязанностям после представления на пленарном заседании регионального парламента. Ближайшее состоится после майских праздников.