Журавли-красавки прилетели из Индии. Теперь они останутся на гнездование в заказнике «Степной» в Оконешниковском районе.

Журавли-красавки прилетели из Индии. Теперь они останутся на гнездование в заказнике «Степной» в Оконешниковском районе.

Сегодня, 24 апреля, в заказнике «Степной», который находится в Оконешниковском районе, заметили пару краснокнижных журавлей-красавок. Пара прилетела из Индии через Гималаи и теперь останется на гнездование. Об этом рассказали инспекторы БУ «Управление по охране животного мира».

По данным управления, это единственный в мире степной журавль. При росте 70 см он весит всего 2 кг. Птица спит всего по 8 часов в неделю.

– Во время зимовья в Индии эти птицы собираются в стаи, постепенно создавая пары, которые можно отличить по необычной слаженности действий. «Влюбленные» даже поют дуэтом: самки заполняют промежутки в пении самцов. Перелет к месту гнездования эти журавли совершают небольшими группами или парами, – отметили в управлении.

Отметим, что журавль-красавка очень придирчив к выбору места для выводка и селится только в тех местах, где экосистема работает как часы.