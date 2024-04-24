Уникальные кадры опубликовало региональное министерство культуры.

Уникальные кадры опубликовало региональное министерство культуры.

Историки нашли фильмы, снятые в Омске в начале XX века. Ранее считалось, что на киноленте 1919 года, авторами которой были американские и французские операторы, был изображен Екатеринбург. Однако анализ показал, что события происходили в Омске.

Как сообщает региональный Минкульт, на одном из кадров военный оркестр Британии марширует по улице Тарской. Дом, мимо которого проходят музыканты, до сих пор стоит по адресу Тарская, 18. Историки также идентифицировали здание главной французской военной миссии, расположенное на перекрестке улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. В начале 1900-х это был доходный дом Н. А. Губермахера и Ф. Я. Лермана, а позже его заняла французская дипмиссия.

Историки нашли еще один семисекундный сюжет, снятый 7 ноября 1927 года. На ленте запечатлена демонстрация трудящихся в честь десятой годовщины Октябрьской революции.