О недавнем отборочном этапе конкурса «Стартап-тур-2024» показали сюжет на канале «Россия».

О недавнем отборочном этапе конкурса «Стартап-тур-2024» показали сюжет на канале «Россия».

На телеканале «Россия-1» показали сюжет об отборочных этапах конкурса инновационных проектов «Стартап-тур-2024», проводимого Фондом «Сколково».

Напомним, что один из этапов недавно прошел в «Точке кипения Омск». Так, на федеральном канале показали беспилотную коммунальную машину, разработанную студентами СибАДИ. Она сможет мыть дорожки от песка и слякоти. На отборочном этапе в Омске новинку уже оценили.

Одним из главных организаторов отборочного этапа «Стартап-тура» в Омске стал предприниматель, меценат, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин.

Отмечено, что на протяжении нескольких месяцев опытные бизнесмены делились с молодыми предпринимателями и молодыми учеными опытом и полезными навыками. Наиболее инновационные разработки получили поддержку.

16 мая в Москве состоится финал конкурса.