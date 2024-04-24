Омск-Информ
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·Происшествия

Из зданий на улицу вывели людей. Рядом заметили силовиков.
Сегодня в Омске эвакуировали торговый центр «Каскад». Оттуда вывели всех посетителей, а здание огородили сигнальной лентой.
Как сообщили РИА «Омск-информ» эвакуировали еще и октябрьский суд. По неподтвержденным данным, причиной стало сообщение о минировании.
В полиции пока никак не прокомментировали эту информацию.
Отметим, что в соцсетях омичи также сообщают, что эвакуировали также Морозовскую школу и Омский аэропорт.
·Происшествия

Из зданий на улицу вывели людей. Рядом заметили силовиков.
Сегодня в Омске эвакуировали торговый центр «Каскад». Оттуда вывели всех посетителей, а здание огородили сигнальной лентой.
Как сообщили РИА «Омск-информ» эвакуировали еще и октябрьский суд. По неподтвержденным данным, причиной стало сообщение о минировании.
В полиции пока никак не прокомментировали эту информацию.
Отметим, что в соцсетях омичи также сообщают, что эвакуировали также Морозовскую школу и Омский аэропорт.