Омск-Информ
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·Общество

У торгового центра работает кран, рабочие уже снимают игрушки с ели.
В Омске у торгового центра «Каскад» начали демонтировать новогоднюю елку. Как сообщает Om1, на месте работает кран, а территория рядом с торговым комплексом огорожена. Рабочие снимают с елки новогодние игрушки.
Новогоднее дерево было установлено у «Каскада» 14 ноября прошлого года. До этого елки уже установили у торгового центра «Континент» и у КДЦ «Маяковский».
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·Общество

У торгового центра работает кран, рабочие уже снимают игрушки с ели.
В Омске у торгового центра «Каскад» начали демонтировать новогоднюю елку. Как сообщает Om1, на месте работает кран, а территория рядом с торговым комплексом огорожена. Рабочие снимают с елки новогодние игрушки.
Новогоднее дерево было установлено у «Каскада» 14 ноября прошлого года. До этого елки уже установили у торгового центра «Континент» и у КДЦ «Маяковский».
1026