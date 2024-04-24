Новый автомобиль сможет транспортировать несколько человек на консультации и обследования в больницы города.

В Омске Нежинский геронтологический центр приобрел новый автомобиль. Как рассказали в пресс-службе регионального Минтруда, машина с подъемником пришла на смену устаревшей технике в рамках софинансирования из госпрограммы «Доступная среда» и внебюджетных средств учреждения. Для пансионата это стало подарком, ведь из 700 подопечных почти половина имеет инвалидность, а 96 человек передвигается с помощью кресла-коляски.

Комфортабельный автомобиль оборудован двумя местами для инвалидов-колясочников и пятью пассажирскими. Это позволит одновременно транспортировать несколько человек на консультации и обследования в медицинские учреждения города.

– Спецтранспорт очень востребован в учреждении нашего типа. Он широко используется для перевозки маломобильных получателей социальных услуг. Благодаря этому автомобилю стало легко доставлять их в медицинские учреждения города для проведения высокотехнологичных обследований и консультаций к врачам узких специальностей, а также на плановую флюорографию на современном рентгеноаппарате, расположенном в медицинской части одной из территорий учреждения, – рассказала директор Нежинского геронтологического центра Яна Щербакова.

Кроме того, такой транспорт подарит проживающим с нарушениями двигательных функций возможность стать участниками мероприятий социального туризма и культурных событий региона.