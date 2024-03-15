Несмотря на почтенный возраст, постоялица Нежинского геронтологического центра решила заявить о своей активной гражданской позиции.

Несмотря на почтенный возраст, постоялица Нежинского геронтологического центра решила заявить о своей активной гражданской позиции.

Выборы президента России являются важным событием для страны. К ним присоединились социальные учреждения Омской области. Одним из таких учреждений стал Нежинский геронтологический центр, сотрудники и постояльцы которого принимают активное участие в выборах. Для голосования здесь оборудовали специальный избирательный пункт.

Задолго до его открытия выстроилась очередь из желающих проголосовать. К настоящему моменту участие в выборах приняли уже 30 % от общего числа персонала и проживающих геронтологического центра.

– Наши пожилые граждане очень активные люди и ответственно относятся к выборам президента, – отметила заместитель директора Нежинского геронтологического центра Галина Петрова. – Они читают новости, смотрят телевизор, обсуждают события в стране и мире. И конечно же, хорошо ознакомлены с фамилиями кандидатов и процедурой голосования. Отдать свой голос на выборах главы государства – их законное право, а мы помогаем его реализовать.

Среди избирателей – 95-летняя Нина Шумахер. Она посвятила всю свою жизнь работе с детьми и прошла через множество трудностей, но, несмотря на почтенный возраст, решила заявить о своей активной гражданской позиции.

– Я всегда ходила на выборы и сейчас пришла на участок, чтобы выразить личное отношение к этому важному событию, – говорит Нина Яковлевна. – Нужно правильно выбрать того, кто и следующие несколько лет будет вести нас к процветанию. А страна у нас красивая и замечательная! Столько хорошего делается для нас, ее жителей! За свою жизнь я побывала во многих странах и уверенно скажу: лучшей нашей России нет ничего!

В дни голосования избирательные участки будут работать в 14 социальных стационарных учреждениях Омской области. Более 5 тысяч пожилых омичей и инвалидов имеют право проголосовать там. Это позволяет обеспечить максимальную доступность и удобство для граждан, которые не могут посетить обычные избирательные участки.