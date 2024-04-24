С конца апреля ярмарка «Весенний сад» будет работать у ТЦ «Континент». Там будут продавать рассаду и саженцы.

С конца апреля ярмарка «Весенний сад» будет работать у ТЦ «Континент». Там будут продавать рассаду и саженцы.

В Омске с 27 апреля ярмарка «Весенний сад» переедет на Левобережье и будет работать у ТЦ «Континент». Приобрести саженцы, рассаду, а также садово-огородный инвентарь омичи смогут до 1 мая.

Как отметил мэр Сергей Шелест, всего в городе планируют организовать 80 торговых мест. Однако при необходимости их количество могут увеличить.

– Предприниматели, желающие реализовать свою продукцию на ярмарке, еще могут успеть подать соответствующую заявку. Сделать это можно до 24 апреля включительно в администрации Кировского округа, – добавил Шелест.

Отметим, что сейчас ярмарка работает у ТЦ «Омский».