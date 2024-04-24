Омск-Информ
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·Общество

Разметка будет означать парковочное место. Всего в городе их почти 600 штук.

В Омске для самокатов нанесут разметку. Она будет указывать место парковки. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. На сегодняшний день под стоянки электросамокатов в городе отведено 595 парковочных пространств.

Кроме того, в городе продолжатся и мероприятия по профилактике происшествий, связанных с использованием этого вида транспорта.

- В данный момент проходит испытание система «антитандем» для запрета поездок на самокате вдвоем. Технология разработана российскими специалистами. Она позволяет определить число людей на самокате, независимо от их веса, - рассказал Шелест.

Омичей попросили быть внимательными, соблюдать технику безопасности и скоростной режим.

·Общество

Разметка будет означать парковочное место. Всего в городе их почти 600 штук.

В Омске для самокатов нанесут разметку. Она будет указывать место парковки. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. На сегодняшний день под стоянки электросамокатов в городе отведено 595 парковочных пространств.

Кроме того, в городе продолжатся и мероприятия по профилактике происшествий, связанных с использованием этого вида транспорта.

- В данный момент проходит испытание система «антитандем» для запрета поездок на самокате вдвоем. Технология разработана российскими специалистами. Она позволяет определить число людей на самокате, независимо от их веса, - рассказал Шелест.

Омичей попросили быть внимательными, соблюдать технику безопасности и скоростной режим.