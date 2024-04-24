В роте Омсктрансмаша служат 20 человек.

В роте Омсктрансмаша служат 20 человек.

На Омском заводе транспортного машиностроения создали научно-производственную роту. Там уже служат 20 человек, 10 из которых – работники завода. Как сообщили в Омсктрансмаше, их временно уволили, чтобы принять в качестве военнослужащих.

Службу в научно-производственной роте проходят токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ и другие. Эти специалисты наиболее необходимы на производстве.

Рядовой научно-производственной роты Матвей Самойлюк окончил Омский промышленно-экономический колледж по специальности «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Он занимался техническим обслуживанием и ремонтом токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станков, которых в механосборочном цехе больше сотни.

Во время учебы омич проходил практику на заводе, а потом его взяли на работу. Когда парню пришла повестка в военкомат, ему предложили пройти службу в научно-производственной роте завода без отрыва от производства.

– Некоторые думают, что у нас тут служба какая-то ненастоящая, иногда даже называют «ботанами». Но мы, как и все срочники, живем по армейскому распорядку дня: подъем в 6 утра, зарядка, в 7:10 построение, завтрак, затем едем на завод. Мы прошли 60-дневный курс молодого бойца. В полном обмундировании с автоматами в руках на полигоне отрабатывали военно-тактические перемещения, учились оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненых, – рассказал Самойлюк.

Живут солдаты в воинской части в Кировском округе. Утром их привозят на завод на автобусе, а после смены увозят.