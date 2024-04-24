Весь тренерский штаб армейцев уйдет в отставку, а вот Александр Попов, которого давно ждут в «Авангарде», останется в ЦСКА.

Весь тренерский штаб армейцев уйдет в отставку, а вот Александр Попов, которого давно ждут в «Авангарде», останется в ЦСКА.

Рекордсмен «Авангарда» по числу проведенных сезонов на высшем уровне и набранным очкам Александр Попов продолжит работать в ЦСКА.

Напомним, что нападающий, который провел 18 сезонов за «Авангард», в 2016 году перешел в ЦСКА. За армейский клуб Попов отыграл 6 сезонов и в 2022 году завершил карьеру в возрасте 42 лет. В конце того же года он стал тренером ЦСКА по развитию игроков.

Накануне стало известно, что Александр Попов продолжит работать в ЦСКА, хотя весь тренерский штаб уйдет в отставку.

– Из прежнего тренерского штаба останется только Александр Попов. Он продолжит заниматься развитием игроков, – сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Информация о том, что Александр Попов может вернуться в «Авангард», периодически появляется. Даже нынешний генменеджер омского клуба Антон Курьянов давал понять, что не против поработать с бывшим партнером по команде. Но, похоже, легендарный для Омска хоккеист крепко засел в ЦСКА.