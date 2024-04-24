В этом году в турнире, посвященном памяти известного журналиста и его семьи, примут участие 15 школ, клубов и секций из многих регионов Сибири.

В этом году в турнире, посвященном памяти известного журналиста и его семьи, примут участие 15 школ, клубов и секций из многих регионов Сибири.

Более 130 юношей и девушек из разных городов Сибири разыграют награды XVIII межрегионального юношеского турнира по самбо памяти Александра и Никиты Петровых, который пройдет в воскресенье, 28 апреля, в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу: проспект Мира, 1а.

Напомним, что известный омский журналист, корреспондент газеты «Известия», редактор журнала «Право на выбор» Александр Петров, его жена, преподаватель ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Алена Петрова и их сыновья – 7-летний Никита и 3-летний Артем были убиты в результате разбойного нападения в Горном Алтае 8 августа 2006 года.

Первый турнир памяти семьи Петровых состоялся 22 апреля 2007 года. Его инициаторами выступили друзья и коллеги Александра по журналистике и самбо.

– Это одно из ключевых динамовских соревнований для ребят юношеского возраста, которое проходит под девизом «Спорт – против насилия и преступности!», – отметил председатель регионального отделения «Динамо», начальник Управления ФСБ России по Омской области Алексей Савченков. – За эти годы в них приняли участие более 2600 юношей и девушек школ самбо Омска и Омской области, десятков городов от Улан-Удэ до Санкт-Петербурга, от казахстанского Павлодара до Ханты-Мансийска.

В нынешнем турнире примут участие 15 клубов, школ и секций самбо из Омска и Омской области, других регионов Сибири. По традиции схватки 13–14-летних борцов предварит мастер-класс ветеранов омского самбо – людей в возрасте до 70 и более лет, которые по-прежнему остаются верны спорту и любимому виду единоборств, тренируются и участвуют в динамовских, областных, всероссийских и даже мировых чемпионатах по самбо среди ветеранов.

По устоявшейся традиции среди зрителей будут «трудные» подростки из всех округов Омска, которые находятся на профилактическом учете в органах внутренних дел. По решению руководства Омского УМВД их приводят на соревнования инспекторы городских отделов полиции.

Победителям в 10 весовых категориях среди юношей и в четырех среди девушек будут вручены фирменные комплекты формы самбиста, всем призерам – дипломы, кубки, медали и ценные подарки. Предусмотрены по два комплекта наград «За волю к победе» и «За лучшую технику». При регистрации и взвешивании каждый участник получит буклет, футболку и магнитный бейдж с символикой турнира и «Динамо», каждая команда – настольную игру «Хоккей» и «Футбол». Отдельные награды Омского отделения Союза журналистов России и омского «Динамо» предусмотрены для тренеров и судей.

Отметим, что в течение 16 лет, вплоть до своего ухода из жизни, покровителем мемориала был великий самбист, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Александр Пушница. Он считал, что большая история турнира говорит о его востребованности у юных самбистов и их тренеров, высоком уровне организации и отличном призовом фонде.

– Саша Петров с сыном Никитой тренировались в «Динамо». Но он часто приходил в мой клуб, отличался упорством в достижении цели, трудолюбием и товариществом. В этом духе воспитывал и своих маленьких сыновей, – вспоминал Александр Михайлович.

Оргкомитет нынешнего турнира возглавляет врио начальника УМВД России по Омской области Вадим Болотов. Главный судья – судья первой категории Иван Паринов.