Сергей Манаков возглавлял школу олимпийского резерва № 17 по самбо и дзюдо и подготовил немало статусных спортсменов.

Сергей Манаков возглавлял школу олимпийского резерва № 17 по самбо и дзюдо и подготовил немало статусных спортсменов.

Спортивной школе № 17 по самбо и дзюдо в Омске присвоили имя ее бывшего директора, заслуженного тренера Сергея Манакова. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Сегодня школа, которой он руководил, продолжает нести наследие своего наставника, воспитывая будущих чемпионов и прививая любовь к спорту юным омичам, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Сергей Манаков ушел из жизни 31 октября прошлого года в возрасте 69 лет. Вся его жизнь была связана с омским спортом. Среди его воспитанников 10 чемпионов мира, 5 чемпионов Европы, 2 чемпионки СССР, 8 чемпионок России, 22 мастера спорта и 123 кандидата в мастера спорта по самбо и дзюдо.