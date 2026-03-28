В Омске возродили межрегиональный мемориал Петровых по самбо

В очередных соревнованиях примут участие около 200 борцов в возрасте 13–14 лет.

После вынужденной паузы в 2025 году благодаря поддержке губернатора Виталия Хоценко Омск вновь примет участников юношеского турнира по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Участие в XIX межрегиональном турнире подтвердили около 200 самбистов в возрасте 13–14 лет. Соревнования пройдут 10 апреля на базе спортивной школы имени Героя России Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября д. 14 к. 2).

– Почти 20-летняя история этого турнира имеет свои традиции и своих героев. Его важная миссия – научить ребят побеждать в честной схватке и благодаря упорному труду. Лучшее подтверждение этому – биографии участников первых турниров, многие из которых стали известными чемпионами, окончили вузы, стали тренерами, служат на благо России и Омской области, – отметил министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Межрегиональный статус турнира в минспорте считают очень важным фактором. Он позволяет омским борцам объективно сопоставить свой уровень с соперниками из других регионов. В календаре турнир специально поставлен перед первенством Сибири среди борцов 2012–2014 годов рождения, которое состоится в конце апреля. Здесь окончательно определится состав сборной Омской области.

Победители мемориала Петровых в 10 весовых категориях у юношей и в 5 у девушек получат комплекты формы самбиста. Всех призеров ждут дипломы, кубки, медали, ценные подарки. Также предусмотрены спецпризы «За волю к победе», «За лучшую технику».

Первый турнир памяти семьи Петровых, трагически погибшей на Алтае от рук вооруженного бандита в августе 2006 года, состоялся уже в апреле 2007-го. Его учредителями стали министерство внутренней политики и министерство спорта Омской области, Омская организация Союза журналистов России, Омская федерация самбо и дзюдо, Омский фонд поддержки детского и массового спорта, а также общественный совет при УМВД России по Омской области.

Соревнования проводятся под девизом «Спорт – против насилия и преступности!». За время существования турнира участие в нем приняли 46 команд – около 2800 юношей и девушек из десятков регионов страны: от Байкала до Санкт-Петербурга, от Казахстана до Ямала. В этом году проект реализуется на средства гранта министерства внутренней политики Омской области при софинансировании Фонда президентских грантов. Организатором выступает спортивный клуб «Мастер спорта» при активном участии спортивной школы имени А. М. Пушницы.