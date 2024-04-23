Участники рынка назвали причины увеличения стоимости проезда на 19 частных нерегулируемых маршрутах. Спойлер: растут расходы.

Участники рынка назвали причины увеличения стоимости проезда на 19 частных нерегулируемых маршрутах. Спойлер: растут расходы.

Омские перевозчики рассказали, почему им пришлось повысить стоимость проезда. Ранее сообщалось, что с 25 апреля повысится проезд на 39 маршрутах, работающих на нерегулируемой основе. Теперь за наличный расчет придется заплатить 30–35 рублей, за безналичный – до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет для школьников, студентов и пенсионеров – до 30 рублей по льготным картам «Омка».

«Омск-информ» выяснил причины изменения стоимости проезда. Крупные перевозчики, обслуживающие большую часть городских частных маршрутов, отказались комментировать ситуацию. Мелкие частники заявили, что ушли с рынка из-за нерентабельности.

Не хватает денег на ремонт

Предприниматель Анатолий Войтенко, который обслуживает маршруты № 470 (ул. Багнюка – пос. Чкаловский), № 414 (Ясная Поляна — онкодиспансер), № 500 (ТК «Лента» – ДСК-2), № 343 (ДСК-2 – микрорайон Амурский-2), № 19 (ТЭЦ-5 – поселок Магистральный), в качестве одной из причин повышения стоимости проезда в Омске назвал подорожание ремонта автобусного парка.

– Это вынужденная мера. Подорожало вообще все. В 10 раз выросла стоимость колодок, с 4 до 40 тыс. рублей, колеса вместо 3 тысяч обходятся в 15. Поднялось в цене и топливо. Просто не хватает денег на ремонт – каждый день трачу по 50 тыс. рублей. Парк большой. Пару сцеплений, колодок, и сумма получается значительная. Нам уже просто нечем платить водителям. Заработка на этом рынке сейчас нет, – обрисовал ситуацию перевозчик.

По словам Анатолия Войтенко, повышение стоимости проезда позволит минимизировать убытки.

– Стоимость поездки вырастет незначительно. Но нам эти средства подарят хоть какую-то надежду, чтобы продержаться на плаву, – подчеркнул бизнесмен.

Перевозчик настроен оптимистично, рассчитывая, что после перераспределения рынка число пассажиров на его маршрутах увеличится.

– Сейчас частные маршруты закрываются, этот бизнес стал невыгоден, люди ушли в другие сферы. Ожидаем, что в ближайшее время на наших маршрутах пассажиропоток должен вырасти. Вместе с департаментом транспорта ищем «золотую середину», чтобы свести концы с концами. Сейчас выживут только сильнейшие, – добавил Войтенко.

Перевозчики залатают дыры

С пониманием отнесся к таким действиям предпринимателей и директор ТК «Автобусы Омска», председатель комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

– За последние 5 лет стоимость проезда не поднималась. А перевозчики с нерегулируемым тарифом обладают правом повышения тарифов. Увеличение стоимости каждой поездки на 5 рублей влечет за собой доход в 1,5 тыс. рублей, из которых все уйдет на зарплату водителей, налоги и ремонт транспортных средств, – дал расклад депутат. – Вряд ли перевозчик что-то оставит себе. Потому что за последние два года геополитическая и экономическая ситуация поменялись. А водителям надо повышать зарплату. При этом количество пассажиров не меняется. Думаю, это целесообразная мера.

Конец эпохи «газелей»

Президент Омского транспортного союза Николай Артемьев убежден, что увеличение платы за проезд было неминуемым. Но рынок уже никогда не станет прежним – предприниматели, обслуживающие автобусы малого класса, окончательно уйдут.

– Логично, что плату за проезд надо было повышать, но омичи явно не поддержат такие действия. Повышение оплаты проезда даст немного вздохнуть перевозчикам. Однако рынок сокращается. Бизнес у перевозчиков в малом классе сворачивается – машины стареют, для их замены нужны миллионы. Останутся только маршруты, работающие на автобусах среднего и большого класса, – отметил Артемьев.

Как на повышение стоимости проезда в маршрутках отреагируют пассажиры, неизвестно. На многих направлениях, обслуживаемых частниками, они являются единственными перевозчиками, так что у горожан нет особого выбора: если нужно ехать, придется платить больше.