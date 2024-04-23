Стоимость проезда увеличат в 39 омских маршрутках. Такое решение приняли частные перевозчики.
В Омске с 25 апреля на 39 маршрутах частного общественного транспорта увеличится стоимость проезда. Повышение ожидается: № 6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Так, за наличный расчет стоимость проезда составит 30–35 рублей, за безналичный расчет – до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет для школьников, студентов и пенсионеров – до 30 рублей по льготным картам «Омка».
– Муниципалитет не обладает полномочиями препятствовать решению частных перевозчиков увеличить стоимость проезда. Право принятия такого решения перевозчиком закреплено ФЗ-220, согласно которому регулярные перевозки по маршрутам с нерегулируемым тарифом осуществляются на основе собственных тарифов, установленных перевозчиком, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Отметим, что стоимость проезда в муниципальном транспорте остается прежней.