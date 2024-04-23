Омск-Информ
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·Общество

Символ победы можно будет получить в одном из торговых центров, около скульптуры Любочка и в кинотеатре.
В этом году в Омске снова будут раздавать георгиевские ленты. Как сообщает «Вечерний Омск», волонтеры будут работать с 25 по 27, с 29 по 30 апреля, с 1 по 3 мая и с 6 по 8 мая.
Ленты будут раздаваться по следующим адресам:
  • торговый павильон (70 лет Октября, 24г),
  • ТЦ «Омский», (Интернациональная, 43),
  • ТЦ «Каскад» (К. Маркса, 24),
  • торговый павильон (Интернациональная, 16а),
  • ТЦ Festival City (70 лет Октября, 19),
  • ТК «Маяк» (Комарова, 2/2),
  • кинотеатр Маяковский (Красный Путь, 4),
  • музтеатр (10 лет Октября, 2),
  • Ж/д вокзал (Леконта),
  • ТЦ «Кристалл» (Мира, 19),
  • ТЦ «Голубой огонек» (К. Маркса, 29а),
  • скульптура «Любочка» (Карла Либкнехта, 8а);
Ленты будут раздавать по этим адресам в разные дни с 17:00 до 17:30.
·Общество

Символ победы можно будет получить в одном из торговых центров, около скульптуры Любочка и в кинотеатре.
В этом году в Омске снова будут раздавать георгиевские ленты. Как сообщает «Вечерний Омск», волонтеры будут работать с 25 по 27, с 29 по 30 апреля, с 1 по 3 мая и с 6 по 8 мая.
Ленты будут раздаваться по следующим адресам:
  • торговый павильон (70 лет Октября, 24г),
  • ТЦ «Омский», (Интернациональная, 43),
  • ТЦ «Каскад» (К. Маркса, 24),
  • торговый павильон (Интернациональная, 16а),
  • ТЦ Festival City (70 лет Октября, 19),
  • ТК «Маяк» (Комарова, 2/2),
  • кинотеатр Маяковский (Красный Путь, 4),
  • музтеатр (10 лет Октября, 2),
  • Ж/д вокзал (Леконта),
  • ТЦ «Кристалл» (Мира, 19),
  • ТЦ «Голубой огонек» (К. Маркса, 29а),
  • скульптура «Любочка» (Карла Либкнехта, 8а);
Ленты будут раздавать по этим адресам в разные дни с 17:00 до 17:30.