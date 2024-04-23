Преступник четыре месяца орудовал сразу в четырех округах и обогатился на 380 000 рублей.

Преступник четыре месяца орудовал сразу в четырех округах и обогатился на 380 000 рублей.

В Омске завершилось расследование серии краж и грабежей с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья. В 12 преступлениях на территории Ленинского, Октябрьского, Кировского и Центрального округов обвиняют ранее неоднократно судимого 36-летнего омича.

В период с июля 2023 года по январь 2024 года он выслеживал пожилых женщин, забирал сумки и срывал с них украшения. Самую дорогую цепочку с крестиком, которую ему удалось похитить, оценили в 100 000 рублей.

В подъезде дома на улице Омской омич схватился за серьги в ушах пенсионерки, сорвал их и скрылся. На Молодогвардейской он помогал бабушке донести сумки на пятый этаж и незаметно забрал кошелек с 3000 рублей.

Также мужчина дважды похитил имущество из автомобилей через открытые окна. На улице Кирова он забрал телефон, на улице 20 лет РККА – борсетку с банковской картой и ПИН-кодом, что позволило ему обналичить 6000 рублей. Еще 8500 рублей мужчина перевел на свой счет с телефона, найденного на улице Вострецова.

Задержали омича на улице Полторацкого. Общий ущерб, который он причинил, оценили почти в 380 000 рублей.