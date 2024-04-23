Несколько жителей Омской области самовольно подключились к газопроводу. Теперь им придется выплатить доначисление.

Несколько жителей Омской области самовольно подключились к газопроводу. Теперь им придется выплатить доначисление.

С января по март контролеры «Газпром межрегионгаз Омск» выявили 6 случаев незаконного подключения к газопроводу и вмешательства в работу счетчиков газа у абонентов из Омска, Калачинского, Таврического и Тюкалинского районов. Суммарное доначисление за газоснабжение этим потребителям составило почти 700 тыс. рублей.

Так, абоненту из Таврического района за вмешательство в работу счетчика газа доначислено 270 тыс. рублей, а жителю Тюкалинска объем начислений за несанкционированное подключение к газовой сети составил 220 тыс. рублей.

В 2023 году потребитель газа из Калачинского района был отключен от газоснабжения за долг, который составил 70 тыс. рублей. Не оплатив задолженность, абонент самовольно подключился к газовой сети. В результате сумма доначисления по мощности газового оборудования составила еще 124 тыс. рублей. Кроме того, сельчанина привлекли к административной ответственности. Ему пришлось заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

– Самовольно подключая дом к газовой сети, абоненты создают угрозу возникновения аварийной ситуации. Этим они подвергают опасности себя, свою семью и окружающих людей. А попытки сэкономить на платежах за газ, вмешиваясь в работу счетчика, на деле оборачиваются кратным увеличением сумм в результате доначислений, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Согласно закону, за самовольное подключение к сети газоснабжения нарушителю доначислят плату за три прошедших месяца исходя из мощности газоиспользующего оборудования в течение трех месяцев или по нормативу газопотребления за три месяца в десятикратном размере, штраф до 15 тыс. рублей, а за повторное самовольное подключение предусмотрена уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

За вмешательство в работу счетчика газа начислят плату по нормативу газопотребления с даты предыдущего посещения контролера, но не более чем за 3 месяца в десятикратном размере. Нормативное начисление осуществляют до тех пор, пока счетчик не будет заменен и опломбирован.