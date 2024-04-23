Из-за ремонта теплотрассы ограничения затронут улицу Нефтезаводскую, где перекроют одну полосу. Также в конце мая на выходные перекроют улицу XX Партсъезда.

Из-за ремонта теплотрассы ограничения затронут улицу Нефтезаводскую, где перекроют одну полосу. Также в конце мая на выходные перекроют улицу XX Партсъезда.

В Омске из-за ремонта теплотрассы перекроют еще несколько улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, ограничение движения будет по улице Нефтезаводской на участке дороги от дома № 25 по улице Малунцева до жилого дома №10 по улице Нефтезаводской. Но перекроют только одну полосу в сторону улицы 22 Апреля. Этот участок будет перекрыт с 8:00 часов 15 мая до 20:00 часов 15 октября. Также с 20:00 часов 24 мая до 8:00 часов 27 мая ограничения будут действовать по улице XX Партсъезда на участке дороги от жилого дома № 8 до дома № 10 по улице Нефтезаводской.

Кроме того, вчера, 22 апреля, стало известно, что изменения в движении затронут еще две улицы – 27-я Линия и 3-й Разъезд.

Омских автолюбителей попросили быть внимательными и руководствоваться требованияи установленных дорожных знаков.