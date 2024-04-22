Ограничения движения введут уже через несколько недель в Центральном округе.

Ограничения движения введут уже через несколько недель в Центральном округе.

В Омске на пять месяцев перекроют улицу 27-я Линия от дома № 37 на 27-й Линии до дома № 175 по улице 20 лет РККА. Ограничения начнут действовать с 8:00 с 15 мая по 20:00 15 октября.

С 28 июня до 1 июля в городе также ограничат движение по улице 3-й Разъезд в районе дома № 36 и остановки «3-й Разъезд». Дорогу перекроют в 20:00, а откроют в 8:00.

Как сообщили в мэрии, «Омские распределительные тепловые сети» будут ремонтировать на этих участках подземные инженерные коммуникации.