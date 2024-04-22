Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Как уверяет продавец, окупить эти вложения покупатель сможет за 8-9 лет. Трафик на улице Семиреченской отличный.

На улице Семиреченской в Кировском округе Омска продают рынок. Продавец оценил торговые помещения в 57 млн рублей. Инвестиции окупятся за 8-9 лет, говорится в объявлении на одном из популярных сайтов.

Среди преимуществ торгового объекта называется огороженная территория площадью 3000 кв. м, отличный трафик, собственная котельная и наличие всех коммуникаций. Земельный участок под рынком находится в собственности.

Основными арендаторами торговых помещений являются компании, занимающиеся продажами инструментов и автомобильных товаров.

·Экономика/Бизнес

Как уверяет продавец, окупить эти вложения покупатель сможет за 8-9 лет. Трафик на улице Семиреченской отличный.

На улице Семиреченской в Кировском округе Омска продают рынок. Продавец оценил торговые помещения в 57 млн рублей. Инвестиции окупятся за 8-9 лет, говорится в объявлении на одном из популярных сайтов.

Среди преимуществ торгового объекта называется огороженная территория площадью 3000 кв. м, отличный трафик, собственная котельная и наличие всех коммуникаций. Земельный участок под рынком находится в собственности.

Основными арендаторами торговых помещений являются компании, занимающиеся продажами инструментов и автомобильных товаров.