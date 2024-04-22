Специалисты МФЦ города Омска передали гуманитарную помощь на Урал.

Специалисты МФЦ города Омска передали гуманитарную помощь на Урал.

В трудные времена истинная сила человечности проявляется в единстве и взаимной поддержке. Недавний разрушительный паводок в Орске Оренбургской области стал тяжелым испытанием для жителей города, оставив многих без крова и необходимых вещей. Но в этой трагической ситуации сотрудники многофункциональных центров из разных регионов России проявили солидарность и решительно протянули руку помощи своим коллегам и пострадавшим гражданам.

Специалисты омского МФЦ не остались в стороне и присоединились к гуманитарной акции, организованной МФЦ Башкортостана. Совместными усилиями они собрали целую фуру с жизненно важными припасами, включая питьевую воду, предметы личной гигиены и другие необходимые вещи, о которых просили их коллеги-уральцы.

– Многие знают, с какими трагическими событиями столкнулись наши соседи в Орске. Небывалый паводок уже принес много трудностей тысячам людей. В такие моменты мы не можем оставаться равнодушными ко всему происходящему, ведь МФЦ не просто команда, это семья! – подчеркнула руководитель МФЦ города Омска Елена Дзюба.

Гуманитарный груз был направлен во временно созданное отделение центра «Мои документы» в Орске, где были развернуты дополнительные 30 окон для обслуживания пострадавших. Здесь жители могут получить консультацию и подать заявления на материальные выплаты, столь необходимые в это непростое время. Этот жест солидарности и сплоченности демонстрирует, что в трудные моменты люди способны объединяться, несмотря на географические границы.

Сотрудники МФЦ разных регионов, движимые состраданием и желанием помочь, проявили истинный дух взаимопомощи и гуманизма, протянув руку поддержки тем, кто оказался в бедственном положении. Такие акции напоминают о силе человеческого единства и о том, что даже в самые трудные времена можно рассчитывать на помощь и поддержку друг друга.