Омск-Информ
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·Общество

Участники СНТ теперь могут участвовать в программе догазификации.
В Омской области участники некоммерческих садоводческих товариществ могут бесплатно подключить дома к газоснабжению. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. 
Принятие решения о подключении к газу должно быть принято на собрании членов СНТ. После этого товарищество может участвовать в программе догазификации. Подать заявку можно через МФЦ или «Госуслуги».
Напомним, что программа догазификации проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология»
·Общество

Участники СНТ теперь могут участвовать в программе догазификации.
В Омской области участники некоммерческих садоводческих товариществ могут бесплатно подключить дома к газоснабжению. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. 
Принятие решения о подключении к газу должно быть принято на собрании членов СНТ. После этого товарищество может участвовать в программе догазификации. Подать заявку можно через МФЦ или «Госуслуги».
Напомним, что программа догазификации проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология»